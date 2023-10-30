«Мы становимся сильнее. Надо набраться терпения». Тен Хаг — о «МЮ» после 0:3 от «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что «красные дьяволы» продолжают прогрессировать, несмотря на вчерашнее разгромное поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в 10-м туре АПЛ.

«Был ли этот день одним из самых разочаровывающих в моей карьере? Нет. Мы отлично выполняли план на игру. Конечно, проигрывать дерби — обидно.

Есть ли у «Манчестер Юнайтед» прогресс? Вы спрашиваете об этом после игры с «Сити». Но три предыдущих матча мы выиграли. Теперь мы на пути к вершине… Мы на пути к вершине и снова становимся сильнее. Нужно запастись терпением… Игроки возвращаются после травм, мы становимся сильнее», — приводит слова тен Хага журналист Мигел Делайни в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, вчера, 29 октября, в матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречались «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд». «Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0.

После результата данного матча «Манчестер Юнайтед» имеет в своём активе 15 очков в десяти играх чемпионата и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице АПЛ.