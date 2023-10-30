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Лионель Месси и Леброн Джеймс — самые востребованные спортсмены у спонсоров за 2023 год

Лионель Месси и Леброн Джеймс — самые востребованные спортсмены у спонсоров за 2023 год
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Семикратный обладатель «Золотого мяча», нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси оказался самым востребованным спортсменом в мире среди спонсоров за 2023 год по версии SportsPro. Второе место занял лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. На третьем месте расположилась нападающая сборной США по футболу Алекс Морган. Также в десятку вошли футболистка сборной США Меган Рапино, и форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе.

Стоит отметить, что нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии, пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду не попал ни в десятку, ни в двадцатку лучших, хотя в прошлом году он возглавлял данный рейтинг. Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд также не попал ни в десятку, ни в двадцатку лучших. Роналду занял 27-е место, у Холанда 33-я строчка.

Десятка самых востребованных спортсменов:

  1. Лионель Месси, футбол, 36 лет.
  2. Леброн Джеймс, баскетбол, 38 лет.
  3. Алекс Морган, футбол, 34 года.
  4. Яннис Адетокунбо, баскетбол, 28 лет.
  5. Меган Рапино, футбол, 38 лет.
  6. Микаэла Шиффрин, горнолыжный спорт, 28 лет.
  7. Льюис Хэмилтон, автоспорт, 38 лет.
  8. Симона Байлз, спортивная гимнастика, 26 лет.
  9. Килиан Мбаппе, футбол, 24 года.
  10. Макс Ферстаппен, автоспорт, 26 лет.
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