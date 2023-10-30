Лионель Месси и Леброн Джеймс — самые востребованные спортсмены у спонсоров за 2023 год

Семикратный обладатель «Золотого мяча», нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси оказался самым востребованным спортсменом в мире среди спонсоров за 2023 год по версии SportsPro. Второе место занял лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. На третьем месте расположилась нападающая сборной США по футболу Алекс Морган. Также в десятку вошли футболистка сборной США Меган Рапино, и форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе.
Стоит отметить, что нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии, пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду не попал ни в десятку, ни в двадцатку лучших, хотя в прошлом году он возглавлял данный рейтинг. Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд также не попал ни в десятку, ни в двадцатку лучших. Роналду занял 27-е место, у Холанда 33-я строчка.
Десятка самых востребованных спортсменов:
- Лионель Месси, футбол, 36 лет.
- Леброн Джеймс, баскетбол, 38 лет.
- Алекс Морган, футбол, 34 года.
- Яннис Адетокунбо, баскетбол, 28 лет.
- Меган Рапино, футбол, 38 лет.
- Микаэла Шиффрин, горнолыжный спорт, 28 лет.
- Льюис Хэмилтон, автоспорт, 38 лет.
- Симона Байлз, спортивная гимнастика, 26 лет.
- Килиан Мбаппе, футбол, 24 года.
- Макс Ферстаппен, автоспорт, 26 лет.