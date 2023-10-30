«Наполи» c Хвичей вырвал ничью у «Милана» в матче Серии А, отыгравшись с 0:2

Сегодня, 29 октября, в матче 10-го тура итальянской Серии А встречались «Наполи» и «Милан». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе, Италия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Виченца). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Наполи» сыграл вничью с «Миланом» со счётом 2:2, а грузинский вингер хозяев Хвича Кварацхелия провёл полный матч.

В первом тайме на 23-й минуте Оливье Жиру с передачи Кристиана Пулишича открыл счёт в матче, выведя «Милан» вперёд. Вскоре, на 31-й минуте Жиру с передачи Давида Калабрии забил свой второй гол в матче, удвоив преимущество гостей. В начале второго тайма, на 50-й минуте Матео Политано отыграл один мяч. Вскоре, на 64-й минуте Джакомо Распадори сравнял счёт в матче, забив шикарным ударом со штрафного. Концовка игры запомнилась только удалением защитника «Наполи» Натана, гол Распадори остался последним во встрече — «Наполи» вырвал ничью у «Милана, счёт матча — 2:2.

После результата данного матча у «Милана» в активе 22 очка. Команда идёт на третьем месте в чемпионате Италии, отставая от «Интера» на три очка. «Наполи» имеет в своём активе 18 очков и располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы.