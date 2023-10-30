«Атлетико» с разницей в один мяч обыграл «Алавес» в Ла Лиге

В матче 11-го тура испанской Ла Лиги встречались мадридский «Атлетико» и «Алавес». Команды играли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде, Испания. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Муньис Руисом. Матч начался в 23:00 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 26-й минуте Родриго Рикельме с передачи Альваро Мораты открыл счёт.

На 45+1-й минуте Мората после паса Коке увеличил преимущество хозяев.

На 90+6-й минуте Андер Гевара отыграл один мяч.

На данный момент «Атлетико» Мадрид после десяти сыгранных матчей в испанской Ла Лиге располагается на третьей позиции с 25 очками. «Алавес» находится на 17-й строчке с девятью очками. Лидерами чемпионата с 28 очками являются «Реал» Мадрид и «Жирона».

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