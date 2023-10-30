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Атлетико Мадрид — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Атлетико» с разницей в один мяч обыграл «Алавес» в Ла Лиге

«Атлетико» с разницей в один мяч обыграл «Алавес» в Ла Лиге
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В матче 11-го тура испанской Ла Лиги встречались мадридский «Атлетико» и «Алавес». Команды играли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде, Испания. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Муньис Руисом. Матч начался в 23:00 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 26-й минуте Родриго Рикельме с передачи Альваро Мораты открыл счёт.

На 45+1-й минуте Мората после паса Коке увеличил преимущество хозяев.

На 90+6-й минуте Андер Гевара отыграл один мяч.

На данный момент «Атлетико» Мадрид после десяти сыгранных матчей в испанской Ла Лиге располагается на третьей позиции с 25 очками. «Алавес» находится на 17-й строчке с девятью очками. Лидерами чемпионата с 28 очками являются «Реал» Мадрид и «Жирона».

Испания - Примера . 11-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Алавес
Витория
1:0 Рикельме – 26'     2:0 Мората – 45+1'     2:1 Гевара – 90+6'    

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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