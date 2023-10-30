Гвардиола прокомментировал разгромную победу «Манчестер Сити» в матче с «МЮ» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу команды в матче десятого тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (3:0).

«У нас здесь всегда хорошее настроение. Игроки показали себя как можно лучше, и я очень рад за наших болельщиков, я знаю, что это для них значит. На протяжении многих лет, когда Алекс Фергюсон был здесь, они видели «Манчестер Юнайтед» на вершине, и в последние несколько лет мы изменили эту тенденцию.

После первых 5-10 минут, когда мы теряли мячи против такой опасной команды, нам удалось взять контроль в свои руки и после второго гола провели фантастическую игру», — приводит слова Гвардиолы Eurosport.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 24 очка. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, находится на восьмом месте, набрав 15 очков.

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