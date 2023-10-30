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Владимир Федотов обратился к игрокам ЦСКА после победы над «Краснодаром»

Владимир Федотов обратился к игрокам ЦСКА после победы над «Краснодаром»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов обратился к футболистам московской команды после победы в матче с «Краснодаром».

«Парни, ну заслужили. По тем матчам, то, что вы делали, то, что предъявляли к себе на футбольном поле… По-другому не могло быть. Поэтому с заслуженной победой, молодцы», — сказал Федотов в видео, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.

Напомним, 29 октября матче 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались московский ЦСКА и «Краснодар». Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу московской команды.

После 13 сыгранных матчей в чемпионате России московский ЦСКА набрал 21 очко и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» остаётся лидером чемпионата с 28 очками.

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