Мойзес оттаскивал Кордобу, Чалов показывал сердечко, Ивич возмущался после фола. Фото

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29 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоялся матч 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором столичный ЦСКА принимал «Краснодар». Игра завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал нападающий армейцев Фёдор Чалов, отличившийся на 41-й минуте. Форвард получил пас от Аббосбека Файзуллаева, после чего первым касанием обыграл Хуниора Алонсо, а вторым отправил мяч в дальний верхний угол ворот Матвея Сафонова.

Несмотря на поражение, «Краснодар» сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ: у подопечных Владимира Ивича 28 очков после 13 туров. ЦСКА идёт на пятой строчке с 21 очком.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.