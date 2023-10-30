Тренер «Бреста» раскритиковал Мбаппе за празднование победного гола в матче Лиги 1

Главный тренер «Бреста» Эрик Руа прокомментировал демонстративное празднование победного гола форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в матче десятого тура чемпионата Франции. Сам матч завершился победой парижан со счётом 3:2.

«Я был немного удивлён его реакцией, потому что считаю это смешным. Здесь есть стадион, который полностью поддерживает свою команду. Атмосфера там довольно здоровая. Конечно, тебя могут критиковать, когда ты соперник, это нормально, особенно учитывая, что он звезда этой команды, он самый опасный игрок.

Когда ты забиваешь два гола, ведёшь этот матч, при таком раскладе, я нахожу это немного смешным. Он должен быть немного выше этого. Сегодня мы защищены на стадионах, обеспечена максимальная безопасность игроков, очень редко выбегают на поле, но я думаю, что двадцать лет назад, на действительно жарком стадионе, этот матч мог бы выйти из-под контроля. Таким образом, игроки высокого уровня должны быть осведомлены, и они должны быть выше всего этого, а не реагировать таким образом, когда вас освистывают. Потому что это часто случается. По-моему, это позор. Это немного портит имидж этого матча», — приводит слова Руа Lequipe.

На данный момент «ПСЖ» занимает второе место в Лиге 1, набрав 21 очко. «Брест» (15) находится на шестом месте.

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