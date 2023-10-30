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«Машина». Гвардиола высказался об игре Холанда в матче с «Манчестер Юнайтед»

«Машина». Гвардиола высказался об игре Холанда в матче с «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре нападающего Эрлинга Холанда в матче с «Манчестер Юнайтед».

«Эрлинг — машина. Он забил два гола, а мог забить четыре. Он невероятен. С ним мы чувствуем себя увереннее. Рад, что он у нас есть», — приводит слова Гвардиолы BBC.

29 октября в матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречались «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд». «Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0. Норвежский форвард «горожан» Эрлинг Холанд отметился дублем.

Подопечные Гвардиолы набрали 24 очка в десяти матчах чемпионата Англии и занимает третье место в турнирной таблице турнира.

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