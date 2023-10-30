Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Министр спорта Франции осудил нападение фанатов «Марселя» на автобус «Лиона»

Министр спорта Франции осудил нападение фанатов «Марселя» на автобус «Лиона»
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера высказалась об инциденте с нападением на автобус «Лиона».

«Это совершенно ужасно. Это возмутительно, акт ненависти и глупости, отрицание ценностей футбола и спорта. Виновных необходимо быстро найти, чтобы они были строго наказаны», – приводит слова Удеа-Кастера RMC Sport.

Напомним, матч 10-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «Лионом» был отменён, так как незадолго до начала встречи фанаты хозяйской команды камнями забросали автобус гостевого клуба. В результате чего серьёзные порезы от осколков стекла получил главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо. Похожий инцидент уже происходил в 2019 году — тогда фанаты «Марселя» также атаковали автобус «Лиона».

Материалы по теме
Фанаты «Марселя» напали на автобус «Лиона». Тренер Фабио Гроссо — весь в крови!
Фанаты «Марселя» напали на автобус «Лиона». Тренер Фабио Гроссо — весь в крови!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android