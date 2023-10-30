Министр спорта Франции осудил нападение фанатов «Марселя» на автобус «Лиона»

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера высказалась об инциденте с нападением на автобус «Лиона».

«Это совершенно ужасно. Это возмутительно, акт ненависти и глупости, отрицание ценностей футбола и спорта. Виновных необходимо быстро найти, чтобы они были строго наказаны», – приводит слова Удеа-Кастера RMC Sport.

Напомним, матч 10-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «Лионом» был отменён, так как незадолго до начала встречи фанаты хозяйской команды камнями забросали автобус гостевого клуба. В результате чего серьёзные порезы от осколков стекла получил главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо. Похожий инцидент уже происходил в 2019 году — тогда фанаты «Марселя» также атаковали автобус «Лиона».