Полузащитник «Бреста» высказался о поведении Мбаппе во время матча чемпионата Франции

Полузащитник «Бреста» Уго Маньетти высказался о демонстративном праздновании нападающего «ПСЖ» (2:3) Килиана Мбаппе победного гола в матче десятого тура чемпионата Франции. После победного гола на 89-й минуте форвард «ПСЖ» прикладывал палец к губам и размахивал ладонью, призывая болельщиков «Бреста» замолчать.

«Я надеюсь, что у игроков «ПСЖ» хватит смелости сделать это в матче с «Баварией» или «Реалом». Это останется в нашей памяти, мы будем стремиться показать, что это маленькие жесты… мы постараемся сделать то же самое в ответном матче», — приводит слова Маньетти Topmercato.

На данный момент «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 21 очко. «Брест», свою очередь, находится на шестом месте, записав в свой актив 15 очков.