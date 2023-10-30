«Краснодар» обратился к болельщикам после первого поражения в сезоне РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» обратился к болельщикам после поражения в матче 13-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:1). Для «Краснодара» это поражение стало первым в нынешнем сезоне РПЛ.

«После таких матчей всегда непросто подобрать слова… Команда билась и отдавала все силы до последней минуты, равнодушных на поле не было. Мы обязательно сделаем выводы и будем идти дальше. Спасибо за вашу поддержку, чёрно-зелёные! Сегодня мы очень хорошо слышали каждого из вас», — написано в официальном телеграм-канале «Краснодара».

«Краснодар» продолжает единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, записав в свой актив 28 очков. Ближайшего преследователя в лице «Зенита» команда опережает на два очка. ЦСКА, в свою очередь, занимает пятое место, набрав 21 очко.