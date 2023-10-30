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Холанд высказался о разгромной победе «Манчестер Сити» в матче с «Манчестер Юнайтед»

Холанд высказался о разгромной победе «Манчестер Сити» в матче с «Манчестер Юнайтед»
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал разгромную победу команды в матче десятого тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (3:0).

«Это была потрясающая игра, которая находилась под контролем все 90 минут. Каждый футболист «Манчестер Сити» показал великолепную игру.

Была ли это лучшая игра «Сити» в сезоне? Я думаю, да — с точки зрения контроля игры и футбола, в который мы хотим играть. Было непросто, но невероятно то, как нам удалось продолжать идти вперёд.

Победа над «МЮ» особенная? Конечно, это так. Вообще, мы заработали три очка. Требуется стабильность на протяжении всего сезона. Надо набирать очки каждую неделю», — приводит слова Холанда BBC.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 24 очка. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, находится на восьмом месте, набрав 15 очков.

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