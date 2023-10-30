Мбаппе объяснил, почему демонстративно отпраздновал победный гол в ворота «Бреста»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на слова журналиста, который раскритиковал поведение игрока во время матча десятого тура чемпионата Франции с «Брестом» (3:2). Напомним, после победного гола на 89-й минуте форвард «ПСЖ» прикладывал палец к губам и размахивал ладонью, призывая болельщиков «Бреста» замолчать.

Журналист Бертран Латур заявил, что капитан сборной Франции не должен себя так вести.

«Ну конечно и мне надо было даже спеть с ними, когда они оскорбили моего товарища по команде. Некоторые действительно никогда не ступали на футбольное поле, независимо от уровня….», — ответил на это высказывание Мбаппе в социальной сети X (ранее твиттер).

На данный момент «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 21 очко. «Брест», свою очередь, находится на шестом месте, записав в свой актив 15 очков.

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