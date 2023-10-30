Кассано – об уровне Серии А: этот чемпионат – плохой, поэтому Лукаку хорошо играет

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал нынешний уровень Серии А.

«Мы могли бы играть вчетвером в Италии – я, Бобо Вьери, Леле Адани и Никола Вентола.

Я – толстый, Никола – хромает, у Бобо хорошие зубы, но мы все равно могли бы играть. И ничего бы не случилось. Этот чемпионат Италии – плохой, поэтому Лукаку хорошо играет», — сказал Кассано в эфире YouTube-канала Bobo Tv Official.

29 октября, состоялся матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встречались миланский «Интер» и «Рома». Хозяева поля одержали победу с минимальным счётом. Единственный гол в матче был забит на 81-й минуте. Отличился французский форвард «Интера» Маркус Тюрам. Для нападающего этот гол стал четвёртым за итальянский клуб. Хозяева поля одержали победу с минимальным счётом.