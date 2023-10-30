Аллегри – о 1:0 с «Вероной»: футбол беспощаден, нам понадобилось 97 минут, чтобы выиграть

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Вероной» (1:0) в 10-м туре Серии А.

«Футбол беспощаден, нам понадобилось 97 минут, чтобы выиграть матч, мы забили гол после того, как мяч попал в штангу и отскочил.

Команда заслужила эту победу и играла организованно, это самое главное. Мы спокойно разыграли комбинацию и забили победный гол за минуту до конца. Щенсный отдал передачу на Миретте, затем на Гатте, прострелил, Милик сыграл головой, а затем Камбязо забил. Ребята сохраняли остроту даже в конце, и это было важно после хорошей игры в целом.

Кин не заслуживал замены, но когда два его гола были отменены, а он получил желтую карточку, я подумал, что это не его вечер, надо его заменить. Кин – игрок, который стал значительно сильнее, изменился физически и ментально.

У «Ювентуса» есть команда настоящих профессионалов, которые понимают свои границы и хотят работать над их расширением. Еще многие игроки находятся в аренде, поэтому академия и клуб действительно хорошо поработали за последние 10 лет, чтобы найти и развить этих игроков.

Однако важно, чтобы средства массовой информации соблюдали баланс, потому что в один прекрасный день их называют героями, а в следующий – неудачниками», – цитирует Аллегри Football Italia.