Аллегри повторил достижение Джовани Трапаттони в «Ювентусе»

Вчера, 28 октября, «Ювентус» победил дома «Верону» в матче 10-го тура чемпионата Италии – 1:0.

Благодаря этому туринцы возглавили турнирную таблицу с 23 баллами, но «Интер» (22) и «Милан» (21) свои матчи против «Ромы» и «Наполи» ещё не играли. Эта победа сделала Массимилиано Аллегри вторым в истории «старой синьоры» тренером, при котором команда выиграла 100 домашних матчей во всех турнирах без пропущенных голов.

Первым является Джованни Трапаттони, который возглавлял «Ювентус» в 1976-1986 и 1991-1994 годах. У него таких матчей в общей сложности 150.

Победа в матче 10-го тура позволила туринцам выйти на промежуточное первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда Массимилиано Аллегри набрала 23 очка. «Верона» находится на 16-й строчке, заработав восемь очков.