Лука Модрич установил рекорд «эль класико»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич помог своей команде обыграть «Барселону» в рамках матча 11-го тура Ла Лиги.

Хорват появился на поле при счете 0:1. На 90+2-й он ассистировал Джуду Беллингему на победный мяч.

Модрич стал старейшим игроком, когда-либо выходившим на поле в рамках «эль класико», побив рекорд бывшего игрока «Реала» Пако Буйо. Он сыграл против «Барселоны» в 1996 году в возрасте 38 лет и 38 дней.

Модричу на момент выхода на поле было 38 лет и 47 дней. Напомним, в минувшем матче чемпионата Испании с «Барселоной» Модрич вышел на поле на 63-й минуте. Эта игра стала 500-й для Модрича в составе мадридского клуба. Победу в матче одержал «Реал» со счётом 2:1. Полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем отличился дублем.