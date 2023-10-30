Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лука Модрич установил рекорд «эль класико»

Лука Модрич установил рекорд «эль класико»
Комментарии

Полузащитник «Реала» Лука Модрич помог своей команде обыграть «Барселону» в рамках матча 11-го тура Ла Лиги.

Хорват появился на поле при счете 0:1. На 90+2-й он ассистировал Джуду Беллингему на победный мяч.

Модрич стал старейшим игроком, когда-либо выходившим на поле в рамках «эль класико», побив рекорд бывшего игрока «Реала» Пако Буйо. Он сыграл против «Барселоны» в 1996 году в возрасте 38 лет и 38 дней.

Модричу на момент выхода на поле было 38 лет и 47 дней. Напомним, в минувшем матче чемпионата Испании с «Барселоной» Модрич вышел на поле на 63-й минуте. Эта игра стала 500-й для Модрича в составе мадридского клуба. Победу в матче одержал «Реал» со счётом 2:1. Полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем отличился дублем.

Материалы по теме
Фото
«Какое достижение, легенда!». Беллингем поздравил Модрича с 500-м матчем в составе «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android