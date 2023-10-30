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Клопп — о матче с «Ноттингем Форест»: абсолютно хорошая игра, голы были фантастическими

Клопп — о матче с «Ноттингем Форест»: абсолютно хорошая игра, голы были фантастическими
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе над «Ноттингем Форест» (3:0) в матче десятого тура чемпионата Англии.

«Мы играли очень хорошо, но есть много возможностей для совершенствования. Голы были фантастическими, терпение, которое мы проявили, плавность во многих моментах с мячом, много моментов, креатив, сплоченность в том, как мы связывались друг с другом, голы, которые мы забили, я не уверен, 70, или что-то около того, процентов владения, я не смотрел, но первый гол был контратакой. Так что, абсолютно хорошая игра», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

После десяти туров АЛП «Ливерпуль» занимает четвертое место с 23 очками. Лидирует в чемпионате «Тоттенхэм» (26 очков).

В следующем туре команда Клоппа пятого ноября сыграет в гостях с «Лутон Таун».

Англия - Премьер-лига . 10-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Жота – 31'     2:0 Нуньес – 35'     3:0 Салах – 77'    
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