Клопп — о матче с «Ноттингем Форест»: абсолютно хорошая игра, голы были фантастическими

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе над «Ноттингем Форест» (3:0) в матче десятого тура чемпионата Англии.
«Мы играли очень хорошо, но есть много возможностей для совершенствования. Голы были фантастическими, терпение, которое мы проявили, плавность во многих моментах с мячом, много моментов, креатив, сплоченность в том, как мы связывались друг с другом, голы, которые мы забили, я не уверен, 70, или что-то около того, процентов владения, я не смотрел, но первый гол был контратакой. Так что, абсолютно хорошая игра», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
После десяти туров АЛП «Ливерпуль» занимает четвертое место с 23 очками. Лидирует в чемпионате «Тоттенхэм» (26 очков).
В следующем туре команда Клоппа пятого ноября сыграет в гостях с «Лутон Таун».
- 30 октября 2023
-
05:50
-
05:47
-
05:34
-
05:29
-
04:48
-
04:45
-
04:00
-
03:40
-
03:34
-
03:21
-
03:20
-
02:40
-
02:26
-
01:59
-
01:54
-
01:52
-
01:37
-
01:23
-
01:00
-
01:00
-
00:50
-
00:41
-
00:36
-
00:25
-
00:22
-
00:11
-
00:10
-
00:02
-
00:00
-
00:00
- 29 октября 2023
-
23:57
-
23:42
-
23:42
-
23:35
-
23:33