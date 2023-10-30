Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карло Анчелотти – об игре Беллингема: он выглядит как ветеран

Карло Анчелотти – об игре Беллингема: он выглядит как ветеран
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от игры полузащитника команды Джуда Беллингема в матче с «Барселоной» (2:1) в 11-м туре Ла Лиги.

«Беллингем был очень эффективным. Первый гол был отличным, а при втором он был готов реализовать шанс.

Мы удивлены игрой Беллингема. В особенности его результативностью. Он забивает много голов. Что удивило cейчас, так это дальний удар. Он не так много забивал из-за пределов штрафной. Беллингем выглядит как ветеран. У него очень хорошее настроение», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, в нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и тремя результативными передачами. В минувшем матче чемпионата Испании с «Барселоной» Беллингем оформил дубль, благодаря которому «сливочные» одержали победу со счётом 2:1.

Материалы по теме
Фото
«Какое достижение, легенда!». Беллингем поздравил Модрича с 500-м матчем в составе «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android