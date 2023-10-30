Прокурор Колумбии сообщил, что похищенный отец Диаса уже может находиться в Венесуэле

Отец нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса может находиться в Венесуэле, сообщает журналист Вики Давила в своих социальных сетях со ссылкой на слова прокурора Колумбии Франсиско Барбосы.

Ранее сообщалось, что отец игрока был спасён от похитителей во время перестрелки в Колумбии. В результате перестрелки двое из четырёх похитителей отца футболиста погибли. По информации источника, похитители планировали направиться к границе Колумбии с Венесуэлой с намерением переправить заложника в соседнюю страну. Однако официального подтверждения того, что отец Луиса Диаса спасён из рук злоумышленников, ещё не было.

Напомним, по информации СМИ, родители Диаса ехали на автомобиле в родном городе игрока — Барранкасе в департаменте Гуахира Колумбии, когда дорогу им преградили похитители на мотоциклах. Мать и отца колумбийского футболиста увезли с места похищения на их собственном транспортном средстве. Ранее сообщалось, что мать футболиста удалось спасти.