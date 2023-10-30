Акинфеев, Сергеев и Брызгалов — в сборной 13-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 13-го тура РПЛ. У ЦСКА в ней оказалось сразу трое представителей в составе, двое – из «Факела» и «Ростова». С полным списком вы можете ознакомиться ниже, а возглавить этот символический состав должен Владимир Федотов.

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА);

Защитники: Мойзес (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Сергей Брызгалов («Факел»);

Полузащитники: Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Руслан Магаль («Факел»), Егор Щетинин («Ростов»); Дмитрий Кабутов («Рубин»);

Нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА), Мохамед Конате («Ахмат»), Иван Сергеев («Зенит»)

Подробнее о нашей символической сборной можно почитать по ссылке:

Напомним, лидером РПЛ после 13-го тура является «Краснодар», набравший 28 очков.