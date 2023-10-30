Бриан Кристанте — о поражении от «Интера»: это позор, мы были близки, чтобы уйти с очком

Полузащитник Бриан Кристанте высказался о поражении от «Интера» (0:1) в матче десятого тура чемпионата Италии.

«Нам не хватило энергии в этой игре – мы также не смогли сменить много игроков. Мы готовились к матчу с учетом этого – хотели выждать время, прежде чем пытаться забить гол. Мы пропустили в самом конце, и это позор, потому что мы были близки к тому, чтобы уйти домой с очком.

Намного ли «Интер» лучше «Ромы»? Я так не думаю. Очевидно, что «Интер» — топ-команда, и у них больший состав, чем у нас. Сейчас мы отстаем, потому что сыграли много матчей, в которых выходили на поле одни и те же ребята. У нас не было сил оказывать на них сильное давление. Мы должны были учитывать эти смягчающие факторы. Я думаю, мы так и делали, но потом мы пропустили», — приводит слова Кристанте официальный сайт «Ромы».

После десяти туров Серии А «Рома» занимает восьмое место с 14 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (25 очков).