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Бриан Кристанте — о поражении от «Интера»: это позор, мы были близки, чтобы уйти с очком

Бриан Кристанте — о поражении от «Интера»: это позор, мы были близки, чтобы уйти с очком
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Полузащитник Бриан Кристанте высказался о поражении от «Интера» (0:1) в матче десятого тура чемпионата Италии.

«Нам не хватило энергии в этой игре – мы также не смогли сменить много игроков. Мы готовились к матчу с учетом этого – хотели выждать время, прежде чем пытаться забить гол. Мы пропустили в самом конце, и это позор, потому что мы были близки к тому, чтобы уйти домой с очком.

Намного ли «Интер» лучше «Ромы»? Я так не думаю. Очевидно, что «Интер» — топ-команда, и у них больший состав, чем у нас. Сейчас мы отстаем, потому что сыграли много матчей, в которых выходили на поле одни и те же ребята. У нас не было сил оказывать на них сильное давление. Мы должны были учитывать эти смягчающие факторы. Я думаю, мы так и делали, но потом мы пропустили», — приводит слова Кристанте официальный сайт «Ромы».

После десяти туров Серии А «Рома» занимает восьмое место с 14 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (25 очков).

Италия - Серия А . 10-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 0
Рома
Рим
1:0 Тюрам – 81'    
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