Эдин Терзич — о 3:3 с «Айнтрахтом»: мы показали, что победить нас не так-то просто

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Эдин Терзич высказался о матче с «Айнтрахтом» (3:3) в матче девятого тура чемпионата Германии.
«Сегодня у меня очень смешанные чувства. Мы наблюдали дикую игру с очень большим количеством голевых моментов. Мы можем играть в футбол лучше, и все же мы показали, что победить нас не так-то просто, даже если мы уступаем 0: 2. Мы возвращались дважды.
Мы продолжали допускать прорывы в первом тайме. Мы не давили как единое целое, из-за этого пространство позади нас постоянно оставалось открытым. Кроме того, мы проиграли важные отборы мяча, и в результате нам не удалось защитить центральную линию и удержать атаки далеко от ворот. В прошлых играх мы добились значительно большего успеха. Поэтому в перерыве мы поменяли систему и привели двух свежих игроков. Тогда во владении мячом было значительно лучше», — приводит слова Терзича официальный сайт «Боруссии».
После девяти туров Бундеслиги «Боруссия» занимает четвёртое место с 21 очком. Лидирует в чемпионате «Байер» (25 очков).
- 30 октября 2023
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