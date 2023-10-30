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Эдин Терзич — о 3:3 с «Айнтрахтом»: мы показали, что победить нас не так-то просто

Эдин Терзич — о 3:3 с «Айнтрахтом»: мы показали, что победить нас не так-то просто
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Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Эдин Терзич высказался о матче с «Айнтрахтом» (3:3) в матче девятого тура чемпионата Германии.

«Сегодня у меня очень смешанные чувства. Мы наблюдали дикую игру с очень большим количеством голевых моментов. Мы можем играть в футбол лучше, и все же мы показали, что победить нас не так-то просто, даже если мы уступаем 0: 2. Мы возвращались дважды.

Мы продолжали допускать прорывы в первом тайме. Мы не давили как единое целое, из-за этого пространство позади нас постоянно оставалось открытым. Кроме того, мы проиграли важные отборы мяча, и в результате нам не удалось защитить центральную линию и удержать атаки далеко от ворот. В прошлых играх мы добились значительно большего успеха. Поэтому в перерыве мы поменяли систему и привели двух свежих игроков. Тогда во владении мячом было значительно лучше», — приводит слова Терзича официальный сайт «Боруссии».

После девяти туров Бундеслиги «Боруссия» занимает четвёртое место с 21 очком. Лидирует в чемпионате «Байер» (25 очков).

Германия - Бундеслига . 9-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
3 : 3
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Мармуш – 8'     2:0 Мармуш – 24'     2:1 Забитцер – 45+1'     2:2 Мукоко – 54'     3:2 Шаиби – 68'     3:3 Брандт – 82'    
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