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Кривцов: Галицкий в первую очередь заслужил чемпионство «Краснодара», причём уже давно

Кривцов: Галицкий в первую очередь заслужил чемпионство «Краснодара», причём уже давно
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Футболист «Краснодара» Никита Кривцов считает, что президент клуба Сергей Галицкий заслужил выиграть чемпионство Российской Премьер-Лиги.

«Болельщики «Краснодара» и город хотят золотые медали, потому что такого никогда не было в истории клуба. Хотелось бы и в Кубке России победить. Надеемся, что всё случится. Галицкий в первую очередь заслужил чемпионство, причём уже давно», — сказал Кривцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Краснодар» продолжает единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. «Быки» набрали 28 очков в 13 матчах нынешнего розыгрыша РПЛ. Ближайшего преследователя в лице «Зенита» команда опережает на два очка. Накануне «Краснодар» потерпел первое поражение в чемпионате — команда уступила ЦСКА со счётом 0:1.

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