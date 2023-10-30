Тренер «Милана» Пиоли высказался о ничьей с «Наполи» в матче 10-го тура Серии А

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ничью в матче 10-го тура итальянской Серии А с «Наполи» (2:2), а также высказался об одновременной замене форвардов Оливье Жиру и Рафаэля Леау.

«Если бы мы проиграли и этот матч, то пришлось бы говорить об особенно неудачном периоде. Ошибка, которая привела к пропуску первого гола, вернула их в игру. Обидно набрать только одно очко. Мы могли забить гораздо больше голов. Замены Леау и Жиру? Нужна была свежая энергия», — приводит слова Пиоли журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Твиттер).

После результата данного матча у «Милана» в активе 22 очка. Команда идёт на третьем месте в чемпионате Италии, отставая от «Интера» на три очка. «Наполи» имеет в своём активе 18 очков и располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы.