Игрок «Динамо» Бителло: будем стараться, чтобы стать чемпионами

Бразильский полузащитник «Динамо» Бителло заявил, что московский клуб постарается сделать всё возможное, чтобы завоевать чемпионство Российской Премьер-Лиги.

«Мы будем стараться, играть, чтобы стать чемпионами. Сделаем всё возможное. У нас сильная команда и игроки. Будем над этим работать», — сказал Бителло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, вчера, 29 октября, в матче 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались московское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу москвичей.

После результата данного матча «Динамо» располагается на четвёртой позиции с 21 очком после 13 матчей в Российской Премьер-Лиге.