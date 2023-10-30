Холанд тратит 64 минуты на результативное действие в матчах АПЛ — меньше всех в лиге

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд совершает результативное действие каждые 64 минуты в матчах английской Премьер-лиги. Норвежец лучший по этому показателю среди игроков, которые провели не менее 40 матчей.

В топ-5 импровизированного рейтинга находится также нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах. Египтянин тратит на одно результативное действие 93 минуты — почти на полчаса больше, чем Холанд. Второе и третье места занимают экс-нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри и бывший форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро (86 минут).

На четвёртой строчке расположился Салах, а пятёрку замыкает нидерландский экс-нападающий «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси (102 минуты). Напомним, что Эрлинг Холанд также вошёл в пятёрку лучших игроков манчестерского дерби по результативности, проведя всего три таких матча. В активе норвежского форварда восемь очков по системе гол+пас.