Фёдор Кудряшов: уверен, сборная Россия нужна. Ребята должны чувствовать ответственность

Бывший защитник сборной России Фёдор Кудряшов считает, что сборная России должна продолжать своё существование даже в условиях международного бана.

«Я думаю, что сборная России нужна, и сборной нужны товарищеские матчи. Ребята должны чувствовать ответственность, когда они играют за сборную России. Я уверен, что сборная нужна!» — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Аналогичная ситуация наблюдается и в других видах спорта, особенно в командных. В связи с этим РФС рассматривает вариант перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.