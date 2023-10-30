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Брызгалов: «Факел» заслуженно победил «Спартак», мы играли лучше

Брызгалов: «Факел» заслуженно победил «Спартак», мы играли лучше
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Защитник «Факела» Сергей Брызгалов считает, что воронежская команда заслуженно победила в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». По мнению футболиста, «Факел» играл лучше московского клуба. Напомним, игра завершилась со счётом 2:0 в пользу воронежцев. Также Брызгалов отметил смену тактики под руководством Сергея Ташуева.

«С приходом Ташуева мы поменяли тактику — перешли на игру в четыре защитника. Плюс тренер всегда требует, чтобы команда играла в футбол, не боялась, доминировала. Мы стараемся выполнять его установку и требования. И это приносит нам результат. И в игре со «Спартаком» это принесло успех — считаю, что мы играли лучше и заслуженно победили», — приводит слова Сергея Брызгалова интернет-портал «Известия».

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