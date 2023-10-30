Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартаку» предлагали капитана «Осасуны» Гарсию. Красно-белые предпочли Бабича

«Спартаку» предлагали капитана «Осасуны» Гарсию. Красно-белые предпочли Бабича
Аудио-версия:
Комментарии

В летнее трансферное окно посредники предлагали «Спартаку» защитника и капитана «Осасуны» Давида Гарсию. Красно-белые предпочли подписать Срджана Бабича, сообщает Metaratings.

По информации источника, «Осасуна» была готова рассмотреть продажу футболиста, а сам Гарсия – переехать в Россию при соответствующем финансовом предложении. В «Спартаке» высоко оценили спортивные качества защитника, но всё же остановили свой выбор на Срджане Бабиче. В российском клубе посчитали, что серб в игровом плане превосходит капитана «Осасуны».

Гарсия выступает за «Осасуну» с 2015 года. На счету 29-летнего защитника 285 матчей за клуб и две игры за сборную Испании. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 15 млн. Бабич в этом сезоне провёл за красно-белых семь игр в рамках Российской Премьер-Лиги и забил один гол.

Материалы по теме
Бабич: до перехода я разговаривал с Гаичем, он сказал мне хорошие вещи о «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android