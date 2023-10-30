Экс-игрок «ПСЖ» — о нападении фанатов на автобус «Лиона»: через год будут ОИ. Мне страшно

Бывший футболист французского «Пари Сен-Жермен» Жан-Мишель Ларке высказался о нападении фанатов «Марселя» на автобус с футболистами и тренерским штабом «Лиона».

«В нашей любимой Франции мы не в состоянии обеспечить безопасность тренера. А через год будут Олимпийские игры с церемонией открытия длиной 12 километров. Мне страшно. Я уже не понимаю эту страну, я в отчаянии от происходящего.

Неважно, будет ли это брусчатка, пивная банка или то и другое одновременно, или одно за другим, какая разница? Важно то, что сегодня никто не в безопасности, даже автобус. Я даже не говорю о колонне, я говорю о междугороднем автобусе. Мы не можем этого сделать. И в то же время нам говорят, что болельщики должны иметь возможность передвигаться. Но мы просто издеваемся над миром», — приводит слова Ларке RMC Sport.

Напомним, матч 10-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «Лионом» был отменён, так как незадолго до начала встречи фанаты хозяйской команды забросали автобус гостевого клуба камнями. В результате этого главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо получил серьёзные порезы от осколков стекла. Похожий инцидент уже происходил в 2019 году — тогда фанаты «Марселя» также атаковали автобус «Лиона».