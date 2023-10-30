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Диего Симеоне вскоре подпишет новый трёхлетний контракт с «Атлетико»

Диего Симеоне вскоре подпишет новый трёхлетний контракт с «Атлетико»
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заключит новое трёхлетнее соглашение с мадридским клубом, сообщает Cope.

По информации источника, в новый договор будет включён пункт о досрочном разрыве контракта. Если «матрасникам» не удастся квалифицироваться в Лигу чемпионов, клуб и аргентинский специалист могут расторгнуть соглашение.

«Атлетико» Симеоне возглавил в 2011 году. Под его руководством мадридская команда дважды становилась чемпионом Испании, выигрывала Кубок страны и дважды побеждала в Лиге Европы. Кроме того, «матрасники» два раза выходили в финал Лиги чемпионов, но выиграть этот турнир им так и не удалось.

После 10 туров сезона-2023/2024 «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 25 очков. От лидирующего «Реала» команда Симеоне отстаёт на три очка при матче в запасе. Следующую игру в рамках внутреннего первенства «матрасники» проведут 3 ноября, отправившись на выезд к «Лас-Пальмасу».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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