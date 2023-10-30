«Лион» покидал стадион «Марселя» на запасном автобусе в сопровождении полицейских

Футболисты и тренерский штаб «Лиона» покидали стадион «Марселя» на запасном автобусе, который сопровождали около десяти полицейских машин, после нападения фанатов на автобус клуба, сообщает RMC Sport.

По информации источника, полиция сопровождала команду до аэропорта Марселя. Вместе с игроками в Лион полетел главный тренер Фабио Гроссо, получивший травмы об разбитого стекла. У него нет противопоказаний для полётов. Самолёт «Лиона» прибыл в родной город в 02:30 по московскому времени. В этот понедельник запланирован день отдыха, без тренировочной сессии.

Напомним, матч 10-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «Лионом» был отменён, так как незадолго до начала встречи фанаты хозяйской команды забросали автобус гостевого клуба камнями. В результате этого главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо получил серьёзные порезы от осколков стекла. Похожий инцидент уже происходил в 2019 году — тогда фанаты «Марселя» также атаковали автобус «Лиона».