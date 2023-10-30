«Динамо» проведёт товарищеский матч с 2DROTS 18 ноября на «ВТБ-Арене»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что бело-голубые 18 ноября проведут товарищеский матч с медийной командой 2DROTS.

«Дата уже известна, мы сыграем с 2Drots 18 ноября в 17:30 мск на „ВТБ-Арене“. У нас это было предусмотрено по нашему проекту с МКС. Мы планировали сыграть матч с победителем турнира, мы его проводили. Будем играть в рамках нашей концепции, работы с аудиторией», — приводит слова Пивоварова информационное агентство ТАСС.

Напомним, медийный клуб 2DROTS стал победителем Московского кубка селебрити (МКС), обыграв в финале турнира команду Broke Boys в серии послематчевых пенальти.

Стоит отметить, что в РПЛ и Кубке России с 13 по 21 ноября будет перерыв на матчи сборных. Именно в это «окно» «Динамо» и сыграет с 2DROTS.