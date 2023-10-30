Нападающий «Ливерпуля» Жота — о Диасе: надеюсь, всё закончится хорошо

Португальский нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота выразил надежду на то, что история с похищением родителей его одноклубника Луиса Диаса закончится хорошо.

«Нам, игрокам, трудно даже представить себе такую ситуацию с участием нас самих. Мы рядом с Диасом, мы все с ним. Всё, что я могу сказать, это то, что мы здесь ради него, и я надеюсь, что всё кончится хорошо», — приводит слова Жоты официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, родители Диаса были похищены в родном городе игрока — Барранкасе в департаменте Гуахира Колумбии в субботу, 28 октября. Мать и отца колумбийского футболиста увезли с места похищения на их собственном транспортном средстве. Ранее сообщалось, что мать футболиста удалось спасти. Также ранее появилась информация, что отец нападающего «Ливерпуля» также был спасён от похитителей во время перестрелки в Колумбии, но официального подтверждения этому не было.