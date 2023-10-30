Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Ливерпуля» Жота — о Диасе: надеюсь, всё закончится хорошо

Нападающий «Ливерпуля» Жота — о Диасе: надеюсь, всё закончится хорошо
Аудио-версия:
Комментарии

Португальский нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота выразил надежду на то, что история с похищением родителей его одноклубника Луиса Диаса закончится хорошо.

«Нам, игрокам, трудно даже представить себе такую ситуацию с участием нас самих. Мы рядом с Диасом, мы все с ним. Всё, что я могу сказать, это то, что мы здесь ради него, и я надеюсь, что всё кончится хорошо», — приводит слова Жоты официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, родители Диаса были похищены в родном городе игрока — Барранкасе в департаменте Гуахира Колумбии в субботу, 28 октября. Мать и отца колумбийского футболиста увезли с места похищения на их собственном транспортном средстве. Ранее сообщалось, что мать футболиста удалось спасти. Также ранее появилась информация, что отец нападающего «Ливерпуля» также был спасён от похитителей во время перестрелки в Колумбии, но официального подтверждения этому не было.

Материалы по теме
Клопп — о Диасе: он захотел вернуться домой. С ним наши люди
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android