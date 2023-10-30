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Объявлены судейские назначения на матчи 6-го раунда Пути РПЛ Кубка России

РФС на своём официальном сайте объявил имена арбитров и инспекторов, которые обслужат матчи 6-го раунда Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

31 октября (вторник)

«Зенит» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Алексей Тюмин.

«Балтика» – «Ахмат»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Мартынов.

1 ноября (среда)

«Сочи» – «Факел»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Игорь Князев, Михаил Иванов; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Николай Богач; инспектор – Олег Соколов.

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«Локомотив» – «Рубин»: судья – Вера Опейкина, ассистенты судьи – Денис Березнов, Екатерина Курочкина; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Спартак» – «Краснодар»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Виктор Кулагин.

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2 ноября (четверг)

ЦСКА – «Оренбург»: судья – Иван Абросимов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Хамид Талаев; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Сергей Французов.

«Ростов» – «Урал»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Илья Елеференко; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Динамо» – «Пари НН»: судья – Ранэль Зияков, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Денис Петров; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Юрий Баскаков.