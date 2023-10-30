Деменко: у «Краснодара» небольшой спад. Команда может угодить в психологическую яму

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар» (1:0).

«Игра в целом порадовала. Оба клуба хорошо смотрелись по движению и темпу. В матче была интрига. Многие говорили о том, что у ЦСКА есть проблемы, но Федотов — хороший аналитик. В первом тайме мы увидели практически безупречный ЦСКА. В плане физики они тоже хороши.

Во втором тайме «Краснодар» уже мог забивать. Особенно активно они провели концовку. В какой-то степени ЦСКА повезло, конечно. У «Краснодара» сейчас небольшой спад. Команда потерпела первое поражение в лиге, и это может сказаться психологически. Если в следующем матче вдруг снова будет плохой результат, то клуб может угодить в психологическую яму. Удерживать первую строчку не так уж и легко», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».