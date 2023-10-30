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Смолов: думаю, сборная России на чемпионате мира — 2026 не сыграет

Смолов: думаю, сборная России на чемпионате мира — 2026 не сыграет
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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов полагает, что сборная России не сыграет на чемпионате мира в 2026 году.

«Честно, думаю, что сборная России не сыграет на чемпионате мира в 2026 году. Чтобы это произошло, нас должны сейчас допустить к отборочным играм. Поэтому нет», — приводит слова Смолова «РБ Спорт».

В конце февраля УЕФА и ФИФА отстранили сборные России и все российские команды от участий в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не была допущена до стыкового раунда отбора на ЧМ-2022 в Катаре, пропустила Лигу наций УЕФА и не играет в квалификационном раунде на Евро-2024 в Германии.

Смолов в нынешнем сезоне провёл 13 матчей за «Динамо» в РПЛ, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

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