Хавбек «Локомотива» Пиняев — о критике: возможно, проблема в излишнем давлении

18-летний полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о критике в свой адрес.

«Понятно, что все от меня многого ждут. Есть разные обстоятельства, почему этого не происходит. Например, периодически выхожу на разных позициях — это тоже так или иначе влияет. Я и сам от себя жду иного. Возможно, проблема как раз в этом излишнем давлении: кто‑то постоянно что‑то говорит, обсуждает, ждёт. Иногда могу провести вполне неплохой матч, но люди не видят голевых действий и сразу делают вывод: всё, Пиняев сегодня был незаметен. Да, вопросов нет, могу играть лучше. Но считаю, что мои последние матчи, включая игры в сборной, доказывают, что я никуда не пропал и могу делать всё, что умел делать до этого.

Понятно, что в силу возраста могут быть какие‑то перепады. Считаю, что это нормально. Важно, чтобы и другие люди понимали: мне не 25 лет, не 30. На данный момент сложно стабильно играть каждый матч. Возможно, я задал определённую планку — и, поверьте, мне самому хочется её удерживать, стараюсь всё для этого делать. Требований к себе не снижаю, продолжаю работать так же, как и до этого, и верю, что рано или поздно этот период закончится, а все опять увидят мою помощь команде. Это нормально: когда забиваешь, отдаешь передачи — все носят на руках, а после неудачного отрезка [длиной] в несколько матчей все начинают говорить о спаде в игре. Могу ответить: ребята, всё в порядке, я продолжаю работать. В последнее время всё проработал в голове, это должно быть заметно. Продолжаю обострять, работать и действовать на благо команды, выполнять установку тренера.

Я — командный игрок. Сейчас структура игры поменялась, я стараюсь где‑то больше помогать в командных действиях в обороне. Это не потому, что тренерский штаб ставит другой футбол. Просто отношение к «Локомотиву» по сравнению с весной поменялось: когда мы все приходили, отношение было другим, мы играли больше на контратаках. Теперь к нам отношение как к топ‑клубу, как и должно быть всегда. Поэтому приходится взламывать тугую оборону команд, а после этого ещё и надо успевать помочь нашим защитникам в оборонительных действиях. На это тоже требуются силы», — приводит слова Пиняева «Матч ТВ».