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Министр внутренних дел Франции: 10 человек арестованы после нападения на автобус «Лиона»

Министр внутренних дел Франции: 10 человек арестованы после нападения на автобус «Лиона»
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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен высказался об инциденте с нападением фанатов «Марселя» на автобус «Лиона».

«Это неприемлемо. Газета L'Equipe вышла с заголовком «Тупицы», и это лучший способ описать происходящее. Пять полицейских получили ранения, девять человек были арестованы. Какие-то люди, называющие себя болельщиками, родившиеся во Франции, напали на автобус команды и ранили тренера и его помощника, а также болельщиков, несмотря на то, что было мобилизовано 500 полицейских и жандармов», — приводит слова министра RMC Sport.

Напомним, матч 10-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «Лионом» был отменён, так как незадолго до начала встречи фанаты хозяйской команды забросали автобус гостевого клуба камнями. В результате этого главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо получил серьёзные порезы от осколков стекла. Похожий инцидент уже происходил в 2019 году — тогда фанаты «Марселя» также атаковали автобус «Лиона».

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