Бителло: стереотипов о России у меня не было — про медведей тоже не слышал

Бразильский полузащитник «Динамо» Бителло рассказал об адаптации в московском клубе.

«Конечно, погода отличается — в России намного холоднее, чем в Бразилии. Но я уже адаптировался, сыграл много игр. Каких-то сложностей нет — адаптируюсь и к погоде, и к команде, и к одноклубникам. Очень счастлив здесь находится. Были ли стереотипы про Россию? Нет, ничего такого у меня не было. Про медведей тоже не слышал», — сказал Бителло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

23-летний Бителло перешёл в «Динамо» из «Гремио». Всего за бразильский клуб в различных турнирах Бителло провёл 92 матча, в которых забил 17 голов и отдал восемь результативных передач. В сентябре 2023 года полузащитник дебютировал в составе олимпийской сборной Бразилии в игре с Марокко.