Месси, Мбаппе или Холанд: кто должен выиграть «Золотой мяч» – 2023?

Сегодня, 30 октября, состоится церемония вручения «Золотого мяча» — 2023. Мероприятие пройдёт в парижском театре Шатле и начнётся в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

Фаворитами в борьбе за «Золотой мяч» — 2023 считаются Лионель Месси, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе. Однако полный список претендентов включает в себя 30 футболистов. «Чемпионат» проводит собственное голосование, чтобы выяснить, кто по мнению нашей аудитории заслуживает «Золотой мяч» в этом году.

Ранее в СМИ появилась информация, что Лионелю Месси досрочно сообщили о победе в голосовании за «Золотой мяч». В минувшем сезоне нападающий «Интер Майами» принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых отметился 32 голами и 25 голевыми передачами. В начале сезона Лионель выступал за «ПСЖ». Кроме того, футболист стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.