Мишкич — о матче с «Динамо»: ещё пять минут, и счёт мог быть бы 3:2 в пользу «Урала»

Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич прокомментировал поражение в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

«Жаль, что мы весь матч так не играли, как в концовке. Но в последние 20 минут «Динамо» вело 2:0 и село назад. Уже ждали окончания встречи. Мы больше двигались. Очень жаль, что не смогли забить второй мяч. Тем более что второй гол «Динамо» нам забило с рикошета, так что вдвойне обидно. У нас тоже были такие ситуации, поэтому есть досада, что сегодня мы не заработали очки. Не хватило буквально пяти минут? Да-да. Если бы было ещё хоть пять минут, счёт мог быть бы 3:2 в нашу пользу. Ничья была бы более справедливым результатом? Согласен. Мы в каждом матче выходим играть на победу. Сегодня была равная игра, поэтому жаль, что мы не набрали очки.

«Урал» здорово начал сезон, но потом что-то пошло не так? Мы всегда очень хорошо работаем. Возможно, другие команды начали по-другому настраиваться на нас, увидев, что у нас серьёзная команда. Несмотря на последние результаты, задачи у команды остаются прежними? Конечно. Мы хотим побеждать в каждом матче. Пока этого не получается, но нам нужна одна хорошая игра, победа, чтобы психологически раскрепоститься. Надеюсь, это случится в следующем туре. Нам очень нужны очки», — приводит слова Мишкича «Евро-Футбол.Ру».