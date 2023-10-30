Заболотный: ЦСКА сейчас набирает хороший ход. Победа над «Краснодаром» толкнёт нас вперёд

Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный высказался о текущей форме команды.

«В этом сезоне у нас есть приличное забитие голов. Мы хороший ход сейчас набираем, нет поражений. Да, есть ничьи, но эта победа толкнёт нас вперёд. Дай бог, чтобы в следующих турах у нас был хороший ход», — сказал Заболотный в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в воскрсенье, 29 октября, состоялся матч 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

После 13 сыгранных матчей в РПЛ ЦСКА набрал 21 очко и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» остаётся лидером чемпионата с 28 очками.