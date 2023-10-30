«Аякс» объявил о назначении Джона ван ’т Схипа главным тренером на временной основе

Бывший полузащитник «Аякса» Джон ван ’т Схип назначен временным главным тренером амстердамской команды. Нидерландский специалист с лета 2024 года займёт должность технического менеджера клуба.

Контракт между ван ’т Схипом и «Аяксом» рассчитан на неполные два года — до июня 2025-го. Главным тренером бывший наставник сборной Греции будет работать до конца текущего сезона, после чего станет техническим менеджером амстердамского клуба. После восьми туров чемпионата Нидерландов «Аякс» располагается на последнем, 18-м месте в турнирной таблице, набрав только пять очков. В прошлом сезоне амстердамцы финишировали на третьей строчке.

Джон ван ’т Схип ранее работал с «ПЕК Зволле», «Мельбурн Сити», «Гвадалахарой». В конце 1990-х и начале 2000-х ван ’т Схип трудился на разных должностях в «Аяксе», а с 2004 по 2008 был ассистентом главного тренера сборной Нидерландов.