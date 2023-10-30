После матча с «Миланом» на подземной парковке стадиона «Наполи» был найден труп мужчины

После матча 10-го тура итальянской Серии А между «Наполи» и «Миланом» на подземной парковке стадиона «Диего Армандо Марадона» в Неаполе обнаружен труп мужчины, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, тело мужчины было обнаружено после двух часов ночи в заброшенном помещении под гостевым сектором стадиона. Согласно полицейской реконструкции, двое безбилетников пытались попасть на трибуны через тоннель. 42-летний мужчина упал с высоты около 20 метров на землю.

Напомним, вчера, 29 октября, «Наполи» сыграл вничью с «Миланом» (2:2). После этого матча в активе «Милана» стало 22 очка. Команда находится на третьем месте в чемпионате Италии, отставая от лидирующего «Интера» на три очка. «Наполи» набрал 18 очков и располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы.