Эммерсон: у нас есть уверенность в Гончаренко! «Урал» будет бороться до конца

Защитник «Урала» Эммерсон прокомментировал неудачную серию команды и заявил, что команда верит в главного тренера Виктора Гончаренко. Напомним, в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» проиграл «Динамо» (1:2).

«Единственный способ прерывать неудачную серию — не опускать руки и продолжать биться! У нас есть понимание, как исправить сложившуюся ситуацию. Многие команды в РПЛ страдали подобными неудачными сериями. Нам всем необходимо продолжать работать и следовать установкам тренера.

У нас есть уверенность в Гончаренко! «Урал» — сплочённая команда, мы будем бороться до конца. Уверен, мы сможем прервать эту серию и исправить ситуацию. Конечно же, данный результаты неприятен для нас, но мы не чувствуем никакого давления. У нас только поддержка от тренерского штаба и руководства клуба. Мы все это постоянно ощущаем», — сказал Эммерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.