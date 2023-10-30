В «Динамо» надеются, что гол в матче с «Уралом» вернёт Тюкавину уверенность в своих силах

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин выразил надежду на то, что гол, забитый нападающим бело-голубых Константином Тюкавиным в матче с «Уралом» (2:1), придаст российскому футболисту уверенности в собственных силах.

«То, что Костя забил гол, не может быть событием. Забивать голы — работа нападающего. То, что он долгое время не забивал, — плохо, но в матче с «Уралом» получилось забить — это хорошо. Надеюсь, это вернёт ему уверенность в собственных силах, Костя продолжит делать то, что он хорошо умеет, — забивать голы. Мы ведём переговоры по продлению контракта, стараемся сделать то, что должны, — продлить его контракт», — приводит слова Гафина ТАСС.

В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин провёл 13 матчей за «Динамо» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.