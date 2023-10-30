Игрок «Балтики» Радмановац: Гаич — самый сильный сербский футболист в России сейчас

Защитник «Балтики» Никола Радмановац считает, что лучшим сербским футболистом, выступающим в Российской Премьер-Лиге, является защитник ЦСКА Милан Гаич.

«Кто сейчас самый сильный сербский футболист в России? Назову Милана Гаича. У него отличная форма, забил два гола «Спартаку», регулярно раздаёт голевые передачи. Милан сейчас прекрасен», — приводит слова Радмановаца Metaratings.

Гаич выступает за ЦСКА с 2022 года. В нынешнем сезоне 27-летний футболист провёл 11 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил три гола и сделал две результативные передачи. Радмановац присоединился к «Балтике» из сербского клуба «Радник» летом 2022 года. В сезоне-2023/2024 защитник провёл 13 матчей в чемпионате России и не записал на свой счёт результативных действий.